Глава МИД Германии Бербок осудила риторику Сербии в отношении Косово

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Возможная отправка сербского спецназа в Косово является неприемлемым для данной ситуации предложением, поскольку лишь повышает напряженность в регионе. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

— Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо, — отметила она.

Дипломат уверена, что диалог между Косово и Сербией должен исходить под руководством стран Европейского союза, сообщает РИА Новости.

Накануне бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли дамбу ГЭС Газиводе. На дамбе косовские силовики обнаружили измерявшего уровень воды охранника, которого они выгнали с объекта.

После президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации в Косове. Как уточняется, причиной такого решения Вучича послужил анонс премьер-министра самопровозглашенной республики Косово о проведении операции по устранению баррикад.

В ходе заседания сербский лидер обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово. Глава государства отметил, что прошедший день стал для него самым тяжелым за все время пребывания на посту президента.