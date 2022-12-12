«Ей до Аллы сто верст плыть»: Соседов высмеял Вайкуле за попытку уравнять себя с Пугачевой

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Слова Лаймы Вайкуле о том, что она содержала советское государство благодаря своему творчеству, — это слова «старой отставной кабаре-певички», которые не соответствуют действительности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Собеседник «ВМ» отметил, что Вайкуле никогда не была певицей номер один ни в СССР, ни в России.

— Мне так больно наблюдать за ложными фразами старой отставной кабаре-певички, которая давно выжила из ума. Она может сейчас говорить все что угодно. Я бы знаете что ей сказал? Я бы сказал ей: «Лайма, вас жестко обманули, вы содержали не только Союз — вы содержали своим творчеством весь мир».

В то же время Соседов отметил, что испытывает жалость к латышской исполнительнице, чье творчество более никому не интересно:

— Время ее давно прошло, никому она не нужна, да и не собирала она никаких стадионов по 45 тысяч. У меня такие высказывания ничего, кроме смеха, не вызывают. Да и фирма звукозаписи не издавала ее альбомы в количестве 20 миллионов тиражей. Еще более нелепо такие заявления звучат, если учесть то обстоятельство, что об этом Лайме сообщили ее американские друзья. Фирма никогда не раскрывала данных, тем более иностранным представителям. Такая информация всегда держалась в тайне.

Соседов отметил, что прекрасно помнит начало карьеры артистки, и на этом творческом пути взлеты были большой редкостью:

— Понимаете, что она делает? Она пытается себя сравнить с Аллой, которая, в отличие от нее, в 80-е годы блистала и покоряла сердца поклонников. Лайма пытается провести знак равенство между собой и Пугачевой. Но ведь я же все прекрасно помню: никаких сумасшедших гастролей и творческого взлета, как у Аллы, не было у Лаймы. Да и ей до успеха Пугачевой сто верст плыть, но так и не доплыть.

В заключение критик пожелал Вайкуле заняться полезными делами, а не «плести небылицы».

Вайкуле в одном из интервью заявила, что содержала весь СССР своими концертами, а Пугачева — всю Россию. После этого депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс выступил с требованием наказать певицу. Он назвал заявление артистки признанием в финансировании международного терроризма.

На слова Вайкуле также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы.