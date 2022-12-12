Врачи Пеле рассказали, что футболист идет на поправку

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Состояние здоровья легенды мирового футбола бразильца Пеле постепенно улучшается, однако на данный момент говорить о его выписке из больницы пока нельзя. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили лечащие врачи спортсмена.

— Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности, в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать, — передает слова специалиста ТАСС.

Напомним, что 30 ноября сообщалось о госпитализации трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле с «общим отеком». Тогда Пеле был внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу, где до этого проходил обследования. У легенды футбола был выявлен генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Также у него наблюдалась общая спутанность сознания.

В начале сентября 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Однако 14 сентября спортсмен покинул отделение интенсивной терапии. Футболист поблагодарил всех поклонников за позитивную энергию и любовь.