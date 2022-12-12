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Мощные взрывы прогремели в Мелитополе

Евгений Белоусов

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Мощные взрывы прогремели в Мелитополе
Фото: shutterstock

Два мощных взрыва прогремели в Мелитополе и его пригороде. Одним взрывом был разрушен мост в селе Константиновка. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов-продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей, — заявил он.

По словам Рогова, украинскими диверсантами у опоры моста была заложена взрывчатка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что в результате ракетных ударов со стороны России 5 декабря была поражена мощнейшая электростанция Киевской области — Трипольская ТЭС.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, в результате которого один пролет был сильно поврежден.

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