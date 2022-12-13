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Глава МИД Нидерландов Хукстра предложил разместить в стране трибунал по Украине

Юлия Курганова
В мире
Глава МИД Нидерландов Хукстра предложил разместить в стране трибунал по Украине
Фото: Pixabay

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра предложил разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место «российских преступлений» на Украине на своей территории.

— Если есть необходимость в создании трибунала, то его можно открыть в Гааге, — цитирует его слова Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Глава МИД отметил, что спецтрибунал нуждается в «широкой международной политической поддержке и финансировании». Также он заявил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда, который ведет расследование предполагаемых военных преступлений на Украине.

Идея проекта международного трибунала по Украине находится в разработке. Об этом 6 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal — WSJ CEO Summit.

Военный эксперт и политолог Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, для чего странам Запада нужен спецтрибунал над РФ. По его словам, в своих пропагандистских целях создание трибунала — низкое и подлое действие, которое необходимо Украине, чтобы утвердить свое превосходство над поверженными странами, но, поскольку они не имеют объективных шансов победить Россию, то все эти действия бессмысленны.

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