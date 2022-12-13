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В МИД России заявили, что Москва надеется на реализацию идеи газового хаба

Александр Афонин
В мире
В МИД России заявили, что Москва надеется на реализацию идеи газового хаба
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Российское правительство надеется, что идея реализации газового хаба в Турции воплотится в жизнь, так как она соответствует участникам рынка. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

— По газовому хабу — это абсолютно открытая идея. Мы надеемся на то, что она будет реализована. И, кстати говоря, это будет в интересах всех, как производителей газа — добывающих стран, так и потребителей. Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован, — сказал он.

Грушко добавил, что на данный момент многие политики говорят о переходе на зеленую энергию. Однако реализация подобного решения является куда более сложной. По словам замглавы МИД, перевод энергетики не сможет осуществиться с той же скоростью и объемами, как того хотят, передает РИА Новости.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в Турции возможно организовать газовый хаб для торговли энергоресурсами между Россией и Европой, но создание инфраструктуры для этого займет несколько лет. По его словам, в текущий момент нарастить поставки российского газа через Турцию невозможно.

газоснабжение Россия МИД РФ Турция
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