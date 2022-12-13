Москвичей предупредили об изменении маршрута автобуса № 567

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Россия, Москва, Старообрядческая улица Карта всех событий

Автобусы № 567 следуют по измененному маршруту из-за дорожных работ на Старообрядческой улице. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Маршрут № 567 следует измененной трассой, минуя остановки «Улица Старообрядческая», «Подъемный переулок», «Улица Смирновская, дом 25», «Улица Смирновская», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» горожанам порекомендовали внимательно следить за обновлением информации и слушать объявления водителей.

Также стало известно о перекрытии участка Сокольнической площади с 12 декабря в связи со строительством объектов метрополитена. Как уточняется, работы продлятся до 30 апреля 2023 года.

9 декабря маршруты автобусов № 51, 980, 982, 986к и 1873 были временно изменены из-за пожара в гипермаркете OBI, входящего в состав ТЦ «Мега Химки». Кроме того, из-за возгорания в гипермаркете был временно изменен маршрут № 959.

Помимо этого, в период с 11 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года будет ограничено движение на двух полосах участка улицы Дмитрия Ульянова. Так, в районе дома 5а по улице Дмитрия Ульянова будет заблокирована одна полоса. Две полосы будет занято в районе дома 48 по улице Вавилова, а в районе дома 4, корпус 2, на улице Дмитрия Ульянова проезд будет доступен по двум полосам из четырех.