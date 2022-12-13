Патриотический фестиваль авторской песни пройдет в Москве 18 декабря

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Третий Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор» состоится в Москве в воскресенье, 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в понедельник, 12 декабря.

Мероприятие пройдет в Гостином Дворе по адресу улица Ильинка,4.

В нем примут участие ведущие российские и зарубежные деятели искусства, заслуженные и народные артисты, политические и общественные деятели.

Также в столице проходит третий сезон театрального фестиваля «Серебряная астра» проекта «Московское долголетие». Граждане старшего поколения в рамках фестиваля поставят спектакль из пяти новелл.

До этого сообщалось, что в Москве с 20 по 25 декабря пройдет детский фестиваль «Горячее сердце», в котором примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса. В столицу приедут ученики из Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, Комсомольского и Новоазовска, прошедшие в финал отборочного тура фестиваля.