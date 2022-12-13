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Москвичам рассказали о проведении капремонта эскалатора на станции «Киевская» Кольцевой линии

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о проведении капремонта эскалатора на станции «Киевская» Кольцевой линии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

В период с 13 декабря 2022 года по 21 февраля 2023 года на станции «Киевская» Кольцевой линии столичного метрополитена пройдет плановый капитальный ремонт эскалатора. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, — одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что ремонтные работы на эскалаторе могут повлиять на работу станции «Киевская» в часы пик. В частности, может измениться режим работы вестибюля и пересадок на станции Арбатско-Покровской и Филевской линий метро.

12 ноября участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена был закрыт на полгода в связи с проведением капитального ремонта тоннеля от станции «Царицыно» до «Кантемировской». За это время фактически будет построен новый тоннель протяженностью 120 метров.

Также стало известно, что за 11 месяцев 2022 года пассажиры Московского метрополитена обратились на стойки «Живое общение» около 520 тысяч раз. Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что пассажиров чаще всего интересовала информация о проезде, действующих тарифах и о работе сервиса оплаты проезда по биометрии.

Транспорт Москва Капитальный ремонт Метро
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