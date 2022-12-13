Аналитик Антонов пояснил, почему женщины живут дольше мужчин

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О проблемах продолжительности жизни в России рассказал кандидат экономических и доктор политических наук Анатолий Антонов.

Эксперт напомнил, что во времена Советского Союза продолжительность жизни отставала от всех европейских стран. Правительством была проделана большая работа, с помощью которой, удалось сократить этот разрыв и поднять показатели и по мужчинам, и по женщинам.

— На данный момент мужчины вышли на 64 года, а женщины — на 76 лет, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Как отмечают специалисты, материнские инстинкты заставляют женщину тщательнее заботиться о себе, чтобы она могла застать момент «становления на ноги» своего ребенка. А мужчины, не имея такого инстинкта, о себе заботятся хуже. Анатолий Антонов добавил, что мужчины не берегут себя, не следят за своим здоровьем — такое поведение нужно менять.

Ожидаемая продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года. Страна также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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