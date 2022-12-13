Twitter перепутал Норвегию и Нигерию, чем расстроил МИД скандинавской страны

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Социальная сеть Twitter во вторник, 13 декабря, пометила премьер-министра Йонаса Гара Норвегии и главу МИД этой страны Анникен Хюитфельдт как «правительственные структуры Нигерии», после чего во внешнеполитическом ведомстве попросили техподдержку компании поменять маркировку в аккаунтах.

— Уважаемая техподдержка Twitter, пусть между нашими странами существуют прекрасные двусторонние отношения, а также близкое соседство с Нигерией по алфавиту, мы были бы признательны, если бы вы нас отмечали как Норвегию, — говорится в сообщении МИД Норвегии в Twitter.

До этого стало известно, что руководство американской компании Twitter планирует в скором времени увеличить максимальное количество символов в одной публикации в социальной сети с 280 до четырех тысяч. Для более крупных публикаций на сегодняшний день многие прикрепляют фотографии с большим объемом текста.

Предприниматель Илон Маск разместил в своем профиле ссылку на внутренние документы социальной сети, которые опубликовал журналист Мэтт Тэйбби. Файлы содержат информацию об истории с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера.