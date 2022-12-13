В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

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Полиция провела обыски в Европарламенте по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила бельгийская газета Le Soir.

Уточняется, что полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными при обыске. Эти деньги, утверждает издание, принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли, а также бывшему депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.

До этого сообщалось, что заместитель главы Европарламента Ева Кайли и еще трое лиц заключены под стражу в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

9 декабря заместителя главы Европарламента Еву Кайли задержали в Брюсселе по делу о коррупции, которое связано с нынешним чемпионатом мира по футболу.

До этого бельгийская прокуратура проинформировала о проведении правоохранительными органами крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.