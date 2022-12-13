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Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных пользователей МЭШ

Георгий Соланович
Город
Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных пользователей МЭШ
Фото: Unsplash

Информация об утечке данных пользователей Московской электронной школы (МЭШ) не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий во вторник, 13 декабря.

— Анализ показал, что опубликованные материалы не имеют отношения к реальным данным пользователей Московской электронной школе. Сервисы МЭШ работают в штатном режиме, данные пользователей находятся под защитой, — говорится в сообщении.

До этого в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ попала база персональных данных пользователей МЭШ.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», что оплата услуги по переносу или установке на смартфоны приложений банков, удаленных из App Store, у частных лиц и компаний может обернуться кражей персональных данных и установкой вредоносного программного обеспечения на устройство. По его словам, никогда нельзя соглашаться на предоплату за любые услуги, которые предлагают купить в интернете.

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