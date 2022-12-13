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Приметы и советы

«Он оговорился?»: странное обещание Байдена разозлило пользователей Twitter

Евгений Жуков
В мире
«Он оговорился?»: странное обещание Байдена разозлило пользователей Twitter
Фото: whitehouse

Пользователей социальной сети Twitter возмутило обещанием президента США Джо Байдена о нормализации цен в стране к концу следующего года.

В ответ на вопрос журналистки по поводу уровня инфляции, глава государства выразил надежду о снижении цен к концу следующего года, заверив, что они «больше не будут расти», однако интернет-читателей такой ответ не устроил.

— Может, он оговорился? Возможно, он хотел сказать, что цены упадут через два года, когда он покинет свой пост, — сыронизировал один из комментаторов.

Другой пользователь предложил американскому лидеру пройти тест на «компетентность», где будут вопросы из разряда: «какой сейчас год» и «кто является президентом США». Еще один комментатор отметил оптимизм Байдена в его прогнозах, учитывая то, что испытывало американское население в экономическом плане «в последние два года, передает РИА Новости.

Президенту США Джозефу Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Однако отметил свой юбилей он только 21 ноября в тесном кругу родных и близких. «Вечерняя Москва» собрала занимательные факты из жизни самого возрастного президента Соединенных Штатов.

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