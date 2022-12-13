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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда. Об этом сообщается во вторник, 13 декабря, на сайте Верховной рады.

— Проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда возвращен с подписью президента, — сказано в сообщении.

Ранее Рада проголосовала за ликвидацию суда, вокруг которого в течение нескольких лет развивается конфликт.

В самом суде заявили, что данное решение не отвечает положениям Конституции страны, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени. Там отметили, что десятки тысяч дел, которые находятся на рассмотрении суда, передадут сначала в Киевский окружной административный суд, а потом в Киевский городской окружной административный суд, каждый раз рассмотрение дел будет начинаться сначала.

В июле 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям по делу о попытке захвата власти и вынесении заказных судебных решений. Вовк назвал действия бюро посягательством на независимость судебной системы страны. Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации суда еще в апреле 2021 года, сообщает ТАСС.

Зеленский является хорошим актером, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры. Об этом 13 декабря заявил в эфире программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.