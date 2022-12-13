Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева

Юлия Курганова
В мире
Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда. Об этом сообщается во вторник, 13 декабря, на сайте Верховной рады.

— Проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда возвращен с подписью президента, — сказано в сообщении.

Ранее Рада проголосовала за ликвидацию суда, вокруг которого в течение нескольких лет развивается конфликт.

В самом суде заявили, что данное решение не отвечает положениям Конституции страны, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени. Там отметили, что десятки тысяч дел, которые находятся на рассмотрении суда, передадут сначала в Киевский окружной административный суд, а потом в Киевский городской окружной административный суд, каждый раз рассмотрение дел будет начинаться сначала.

В июле 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям по делу о попытке захвата власти и вынесении заказных судебных решений. Вовк назвал действия бюро посягательством на независимость судебной системы страны. Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации суда еще в апреле 2021 года, сообщает ТАСС.

Зеленский является хорошим актером, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры. Об этом 13 декабря заявил в эфире программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Украина Законы Владимир Зеленский ликвидация Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Все мнения
О проекте