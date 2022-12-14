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Суд в США обвинил четырех россиян в закупках электроники в обход санкций

Юлия Курганова
В мире
Суд в США обвинил четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Фото: shutterstock

Четырех россиян обвинили в Соединенных Штатах в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций. Это следует из раскрытых материалов суда в Нью-Йорке.

Фигурантами дела стали Борис Лившиц, Алексей Ипполитов, Евгений Гринин и Светлана Скворцова, которые «покупали и переправляли в РФ санкционную продукцию США через сеть подставных фирм и банковских счетов в разных странах».

— Начиная по меньшей мере с 2017 года, подзащитные Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США для российских конечных потребителей, — сказано в документах.

Уточняется, что закупавшаяся продукция включала передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, которое используется в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений.

Основным подозреваемым назван Гринин, который ранее был внесен в санкционные списки. Обвинения гражданам России предъявили еще в сентябре, но обнародовали их лишь сейчас, сообщает РИА Новости.

10 ноября сообщалось, что гражданку США Сару Криванек депортируют на родину из колонии в Рязанской области, где она отбывает наказание за удар сожителя в лицо ножом. Решение о выдворении иностранки за пределы страны принял Железнодорожный районный суд Рязани.

Санкции Россия США Обвинения Суды
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