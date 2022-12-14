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«Некоторые плачут»: Михаил Шац рассказал об уехавших из России артистах

Юлия Курганова
Общество
«Некоторые плачут»: Михаил Шац рассказал об уехавших из России артистах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущий и комик Михаил Шац*, признанный в России иноагентом, обсудил с журналисткой Ксенией Собчак безработицу, которая коснулась почти всех покинувших Россию артистов. Он пытается найти себя в Израиле, но пока работы у него нет.

Знаменитость признался, что уже много лет имеет гражданство Израиля. Тем не менее, тоска по родине его не отпускает, как и многих эмигрантов. Ему очень не хватает друзей и прежнего круга общения.

По словам Шаца, в Израиле уже сформировались так называемые «русские группы», участники которых активно поддерживают друг друга.

— Это довольно тяжелое эмоциональное испытание. Ты оказываешься в другой стране, совершенно по-другому устроенной. Это тяжелая травма, — рассказал телеведущий в программе на Youtube-канале «Осторожно, Собчак».

Шац хватается за любое предложение о работе. Он ездит по странам с новой программой, послушать которую приходят в основном именно его русские коллеги-артисты.

— Им просто важно, что с ними говорят, и говорят на темы, которые им близки, о которых они все время думают. Они подходят после концертов, некоторые плачут, — рассказал звезда.

Многие российские артисты в этом году эмигрировали в другие страны. А те, кто остался, часто получают вопросы от публики о своих планах на переезд. Актер Сергей Астахов в начале декабря высказал свое отношение к уехавшим коллегам и рассказал, что сам думает об эмиграции.

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