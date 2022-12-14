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«Вашингтон» обыграл «Чикаго» со счетом 7:3 благодаря хет-трику Овечкина

Полина Долганова
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Чикаго» со счетом 7:3 благодаря хет-трику Овечкина
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в рамках очередного матча регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на арене «Юнайтед-центр» и завершилась с результатом 7:3.

Российский хоккеист Александр Овечкин забил три шайбы за время матча. Также он отличился результативной передачей. Теперь на счету форварда 20 голов в сезоне и 800 голов за карьеру в лиге.

Также в составе «Вашингтон Кэпиталз» голами отличились Тревор ван Римсдайк, Ник Дауд, Энтони Манта и Дмитрий Орлов.

В составе проигравшей команды шайбы в ворота соперников забросили Тайлер Джонсон, Джонатан Тэйвз и Макс Доми.

14 декабря сборная Аргентины одержала победу над командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу аргентинцев, в составе которых дубль оформил Хулиан Альварес (39-я и 69-я минуты), а также гол забил Лионель Месси (34-я минута, с пенальти).

«Вечерняя Москва» узнала у ведущих экспертов, какие команды имеют больше шансов на победу, а также выяснила, чью победу предсказал искусственный интеллект.

Хоккей Александр Овечкин НХЛ
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