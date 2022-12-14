В ЛНР предупредили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные подразделения могут организовать диверсии на гражданских объектах в Сватове в Донбассе. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на информацию разведки.

— Ввиду длительных безуспешных действий на Сватовском направлении спецслужбы Украины и США предлагают начать (ВСУ) террористическую деятельность в данном районе, — рассказал он.

По словам Марочко, целями украинцев могут стать объекты гражданской инфраструктуры, государственные учреждения и логистические развязки.

Он подчеркнул, что возможность проведения диверсий в Сватове серьезно рассматривает украинское военное командование, передает ТАСС.

12 декабря сообщалось, что украинское руководство приняло решение перебросить дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе. Дополнительную переброску сил и средств противника выявили в районе населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово). Марочко пояснил, что Киев решил усилить позиции на данном направлении в связи с успехами российских войск во время боев.