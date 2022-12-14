Столичные службы приступили к ликвидации последствий снегопада

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Столичные специалисты продолжают работу по ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до трех сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой, — рассказал он.

По словам заммэра, особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Также организовано дежурство тягачей на МКАД и в ТиНАО для помощи водителям грузовых автомобилей, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

К утру 14 декабря в Москве выпало одиннадцать миллиметров осадков. В области самые сильные осадки наблюдались в Кашире. Там выпало 16 миллиметров снега, то есть 31 процент от месячной нормы. Высота снежного покрова в Москве местами составила 19 сантиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что снегопад в Москве продолжится до субботы, а потом придут морозы.