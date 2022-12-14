«Одноклассники» запустили серию предновогодних активностей в поддержку исчезающих морских выдр

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Социальная сеть «Одноклассники» совместно со Всемирным фондом дикой природы подготовили и серию предновогодних активностей в рамках флешмоба #якаланюсь в поддержку исчезающих морских выдр. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в ОК в приложении «Волшебные рамки» и добавить стикеры «Может, лучше покаланимся?», «Давай после праздников», «Ешь, каланься, люби».

— Калан — наверное, один из самых симпатичных редких видов животных нашей страны. К сожалению, в последние годы его численность стала резко снижаться: в некоторых популяциях падение достигает более 70 процентов. Мы запустили наш добрый флешмоб #якаланюсь, чтобы дать всем участникам возможность поддержать и природу, и чуточку себя: ненадолго выдохнуть и замедлиться в предпраздничной суете, — рассказал директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы Юрий Сочнев.

14 декабря в 20:00 по московскому времени в официальной группе WWF в ОК состоится прямой эфир, где модераторы обсудят значимость проекта по сохранению каланов и ответят на вопросы зрителей. Также все желающие смогут пожертвовать средства на проект по сохранению популяции каланов Курильских островов в специальном мини-приложении.

До этого «Одноклассники» представили обновленный функционал для общения в соцсети. Так, пользователи соцсети смогут по-новому выражать свои эмоции и настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями.