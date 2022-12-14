Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции двух станций южного участка БКЛ метро

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

На двух станциях южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена появилась полностью обновленная противопожарная система. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станции «Варшавская» и «Каширская» южного участка Большой кольцевой линии метро в ходе реконструкции получили современное противопожарное оборудование и системы дымоудаления, включая безопасные зоны для маломобильных групп населения. Противопожарные зоны для маломобильных групп населения представляют собой стеклянные конструкции с металлическими каркасами, в которых в случае чрезвычайной ситуации могут укрыться пассажиры, и туда будет подан свежий воздух, — отметил он.

По словам заммэра, на платформе две противопожарные зоны «Варшавской» — они установлены ближе к обоим выходам. Помимо этого, на платформе установлены 16 колонн дымоудаления — по четыре группы на равном удалении друг от друга. Такие колонны, по словам Бочкарева, «поглощают» дым и вытягивают его со станции через подплатформенные каналы в вентиляционную шахту станции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также Бочкарев заявил, что развитие столичного метрополитена после завершения БКЛ не прекратится. Заммэра уточнил, что в данный момент уже ведется строительство нескольких радиальных веток.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка БКЛ метро от «Каховской» до «Каширской». По его словам, БКЛ метро замкнется до конца 2022 года. Глава города уточнил, что на сегодняшний день завершается технический пуск, а дальше останется юго-восточная часть линии