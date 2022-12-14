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Движение на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро восстановлено

Степан Жирнов
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Движение на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро восстановлено
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Спартак Карта всех событий

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

Все последствия происшествия ликвидированы, и теперь поезда курсируют в соответствии со штатным графиком, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Опративно».

Ранее сообщалось, что из-за падения человека на пути были остановлены поезда между станциями «Октябрьское поле» и «Спартак». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Во вторник, 13 декабря, произошел похожий случай. Подросток упал с платформы при приближении поезда. От полученных травм он скончался на месте.

увеличенный интервал Москва Метро Поезда
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