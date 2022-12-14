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Британия вышлет шестерых китайских дипломатов после инцидента в Манчестере

Евгений Белоусов
В мире
Британия вышлет шестерых китайских дипломатов после инцидента в Манчестере
Фото: shutterstock

Великобритания высылает из страны шестерых китайских дипломатов, включая генконсула, после инцидента в Манчестере. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

— Полиция Большого Манчестера начала расследование и в его рамках потребовала, чтобы шестеро китайских официальных лиц были лишены дипломатической неприкосновенности, чтобы их можно было допросить, — написал министр в Twitter.

В октябре перед зданием генконсульства КНР в Манчестере прошла акция протеста с участием нескольких десятков человек. Как сообщила тогда полиция Манчестера, одного из демонстрантов, выступавших за демократические преобразования в КНР, сотрудники китайской дипмиссии затащили на территорию консульства. Внутри здания в отношении протестующего применили силу, передает ТАСС.

В конце ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондону следует брать пример с России и Китая в выстраивании внешней политики государства на долгосрочную перспективу.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что Сунак таким образом выразил уважение России и Китаю как странам с долгосрочной внешней политикой. Однако это не означает, что британский премьер лояльно относится к России.

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