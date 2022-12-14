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В Сербии обвинили албанцев в силовом захвате власти в муниципалитете в Косове

Евгений Белоусов
В мире
В Сербии обвинили албанцев в силовом захвате власти в муниципалитете в Косове
Фото: Unsplash

Косовские албанцы при поддержке полиции захватили власть в муниципалитете Северная Митровица в северной части Косова и Метохии. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил глава канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.

— Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, — заявил он.

По словам Петковича, за этих депутатов никто не голосовал, а сам сербский народ их не поддерживает. Он добавил, что подобными агрессивными действиями Приштина добивается вытеснения из северной части Косовска-Митровицы всех сербов, передает ТАСС.

По мнению посла России в Сербии Александра Боцана-Харченко, ситуация вокруг Косова находится «на последней черте». Он подчеркнул, что на данный момент наблюдается опасная тенденция.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что сербам очень трудно отказаться от Косова с психологической точки зрения.

По его мнению, Косово фактически отделилось от Сербии, при этом все еще остается древней землей, на которой в значительной степени происходило формирование сербского народа.

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