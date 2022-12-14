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Милохин покрасил ногти в цвета украинского флага

Евгений Белоусов
Общество
Милохин покрасил ногти в цвета украинского флага
Фото: roscongress / Елена Разина

Блогер Даня Милохин, переехавший из России в США и недавно попавший в скандал с исполнением гимна Украины, в очередной раз удивил подписчиков. Он покрасил ногти в цвета украинского флага.

Поклонники 20-летнего Милохина неоднозначно отреагировали на такое обновление в имидже блогера. Кто-то пошутил, что подобный маникюр — цена американской визы, а другие откровенно осудили его провокационное поведение.

Недавно в Сети появились кадры, где тиктокер спел гимн Украины и демонстративно начал учить язык этой страны. Милохин, правда, честно признался, что не понимает того, что делает.

После этого на Милохина обрушился с критикой телеведущий Отар Кушанашвили. По его словам, такой поступок «нельзя делать носителю русской крови».

До этого актер Оскар Кучера высказал свое мнение о важности цензуры в искусстве, в качестве примера выделив Милохина. По мнению артиста, феномен блогера является «катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности».

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