Багреева: Выручка магазинов в торговых центрах Москвы осталась на прежнем уровне

Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Выручка магазинов в столичных торговых центрах остается на прежнем уровне, несмотря на спад посещаемости. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Эксперты оценивают снижение посещаемости в диапазоне от 6 до 25 процентов. При этом мы видим, что, несмотря на снижение посещаемости и количества арендаторов, объем выручки, по данным контрольно-кассовой техники, сопоставим с тем же периодом прошлого года, — сказала она.

Руководитель ведомства уточнила, что в настоящее время фиксируется рост продаж в 66 процентах торговых центров: показатель, в среднем, увеличился на одну треть. Это свидетельствует о том, что уход иностранных брендов не отразился на этой отрасли города, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный бизнес успешно адаптировался к ситуации на фоне антироссийских санкций. Он отметил, что тревожные прогнозы не сбылись, а скорость приспособления предпринимателей удивила весь мир.