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«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в Москве 15 декабря

Евгений Жуков

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в Москве 15 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе с 15:00 15 декабря до 09:00 16 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в Гидрометцентре России.

— Москва: период предупреждения — с 15:00 15 декабря до 09:00 16 декабря, ветер с порывами 15–17 метров в секунду. Подмосковье: период предупреждения — с 14:00 15 декабря до 09:00 16 декабря, ветер с порывами 15–17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

При этом в качестве прочих опасностей в Московском регионе сохраняется гололедица на дорогах, передает сайт Гидрометцентра.

До этого специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что новых сильных снегопадов, как ночью 14 декабря, в ближайшие дни в Москве ждать не стоит, однако в выходные в город придут настоящие Никольские морозы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что снегопад в столице продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы. По словам специалиста, в четверг в столицу придет очередной циклон, который накроет город снегом до конца недели.

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