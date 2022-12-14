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Прокурор запросил для бойца ММА Новоселова шесть лет тюрьмы за изнасилование

Евгений Белоусов
Происшествия
Прокурор запросил для бойца ММА Новоселова шесть лет тюрьмы за изнасилование
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сторона обвинения запросила шесть лет колонии для бойца ММА Максима Новоселова за изнасилование 18-летней студентки. Об этом стало известно в среду, 14 декабря.

По информации Telegram-канала «112», прокурор просит отправить Новоселова в колонию строгого режима.

27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо. Ночью в полицию поступил звонок от 18-летней девушки, которая сообщила, что в клубе «Руки Вверх» познакомилась с мужчинами.

Они предложили подвезти ее с подругой домой, но автомобиль остановился на Путилковском шоссе. Позже боец попытался изнасиловать одну из девушек.

Расследование уголовного дела в отношении Новоселова было завершено 18 апреля. На следующий день суд отправил бойца ММА в СИЗО.

Сам мужчина все обвинения отрицает и настаивает на том, что задержание произошло «по непонятной причине». О том, что известно о событиях той ночи, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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