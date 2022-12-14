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Около 70 километров дорог планируют построить в Москве в 2023 году

Евгений Жуков
Город
Около 70 километров дорог планируют построить в Москве в 2023 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Строительство улично-дорожной сети протяженностью около 70 километров планируется завершить в Москве в следующем году. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Среди них — южный участок московского скоростного диаметра от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной. Там возводится одна из самых протяженных эстакад — длиной полтора километра, — заявил Загрутдинов.

Он также добавил, что в городском правительстве намерены в 2023 году возвести 33 искусственных сооружения (мосты, тоннели и эстакады), а также 21 пешеходный переход.

Также, по словам Загрутдинова, планируется завершение строительства улично-дорожной сети протяженностью 74,9 километра, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительная готовность эстакады с улицы Нижегородской на северный участок Московского скоростного диаметра составляет 65 процентов.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов Дороги
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