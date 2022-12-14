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Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Главная новогодняя елка России, которая украсит Соборную площадь, уже доставлена в Кремль. Об этом стало известно в среду, 14 декабря.

Праздничному дереву 95 лет, его высота — 27 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров, передает РИА Новости.

Елка росла вблизи подмосковной деревни Гряды. Ее нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Лесничий решил измерить параметры красивого дерева, которые оказались соответствующими «кремлевским стандартам».

Руководитель комитета по взаимодействию с органами власти и общественными объединениями национальной Ассоциации организаторов мероприятий Иван Поляков рассказал, что новогодняя ель является символом того, что, несмотря на трудности, жизнь продолжается и праздники все еще объединяют людей.

Требования при отборе были строгими: высота не менее 25 метров, возраст не старше 120 лет. Еще один ключевой фактор — возможность удобного подъезда, чтобы не пострадали соседние деревья. Спилили данную ель, как уточняется, еще 12 декабря.

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