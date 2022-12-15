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Киркоров рассказал, чем будет заниматься с семьей на Новый год

Егор Провоторов
Общество
Киркоров рассказал, чем будет заниматься с семьей на Новый год
Фото: Из личного архива

Российский поп-певец Филипп Киркоров уже составил множество планов, которые рассчитывает осуществить в Новый год. Праздник знаменитый исполнитель намеревается встретить в собственном загородном особняке.

Киркоров признался, что всегда загадывает желание в новогоднюю ночь. Чаще всего он просит здоровья для себя и близких людей. Исполнитель понадеялся встретить Новый год в кругу своей семьи. Сразу после боя курантов семейство будет играть в лото.

— Я уверен: если играешь в лото в Новый год, то следующие двенадцать месяцев сложатся удачно. И обязательно в 12 ночи я отвечаю на первый звонок. Это тоже традиция – поговорить с близкими в первые секунды Нового года. Это приносит мне удачу, — добавил именитый музыкант.

В прошлые несколько лет Киркоров отправлялся за границу после Нового года. В этот раз он решил изменить своей традиции и остаться в России. Вместе с детьми артист намеревается покататься на санях, пишет портал ProЗвезд.

В конце ноября стало известно, что Киркоров исполнит свою давнюю мечту, сыграв Ипполита из знаменитого советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» в современной интерпретации.

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