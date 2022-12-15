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Музыкальная школа появится на месте бесхозного здания в Лефортове

Евгений Жуков
Город
Музыкальная школа появится на месте бесхозного здания в Лефортове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Лефортовский Вал, 11к1 Карта всех событий

В столичном районе Лефортово в здании бывшего бесхозного объекта, общая площадь которого составляет порядка 2,3 тысячи квадратных метров, разместится музыкальная школа. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в связи с составленным иском департамента здание было признано собственностью Москвы, а после решения всех вопросов, связанных с документацией, объект передадут в управление Детской музыкальной школе № 91. Само здание находится по адресу улица Лефортовский Вал, дом 11, строение 1.

С января текущего года столичные власти подали свыше тысячи исковых заявлений о признании прав собственности города на бесхозные объекты недвижимости, площадь которых составляет более 400 тысяч «квадратов».

До этого Гаман сообщил, что власти Москвы с начала года оформили в собственность почти 700 бесхозных объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров.

Он напомнил, что у бесхозных объектов либо нет владельца, либо он неизвестен или отказался от своих прав. Такие здания, объяснил Гаман, могут представлять опасность для жизни и здоровья горожан.

Строительство Район Лефортово Максим Гаман Москва
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