Поезда на Курском вокзале будут останавливаться у новых платформ с 18 декабря

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение составов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) будет изменено с 00:00 субботы, 17 декабря, до 05:00 воскресенья, 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, с 18 декабря поезда будут останавливаться на Курском вокзале у новых платформ.

Уточняется, что с 00:00 до 07:00 17 декабря составы не будут останавливаться на «Площади трех вокзалов». В этот день интервалы движения будут увеличены до 40 минут. Кроме того, интервалы также увеличатся до часа на Курском направлении от станции «Царицыно» до Курского вокзала.

Некоторые поезда начнут следовать укороченным маршрутом от и до станций «Царицыно» и «Перерва». Интервал движения увеличится до 20 минут. Аналогичное увеличение интервалов ожидается на Рижском направлении. Некоторые поезда со стороны станции «Нахабино» проследуют укороченными маршрутами от и до Курского и Рижского вокзалов, а также до станции «Стрешнево».

Изменения вызваны запуском четвертого маршрута МЦД, передает дептранс.

Недавно москвичам напомнили, что пригородные поезда на Савеловском и Белорусском направлениях, а также МЦД-1 будут курсировать по измененному расписанию с 26 ноября по 28 декабря. Это связано с реконструкцией остановочного пункта Лианозово МЦД-1 и модернизацией объектов энергообеспечения.