Дороги реконструируют в столичном районе Отрадное

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Поморская улица Карта всех событий

В рамках проекта по реконструкции дорог в районе Отрадное будут расширены Поморская улица и Проектируемый проезд № 2257, а также построен проектируемый проезд вдоль железнодорожных путей. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Проектными решениями предусмотрены строительство и реконструкция участков Проектируемого проезда № 2176 от Поморской улицы до дома 33а, строения 5 на Алтуфьевском шоссе, — отметила она.

По словам Яковлевой, в проезде разместят четыре остановки городского транспорта с заездными карманами, которые будут оснащены павильонами и навигационными пилонами. Также здесь устроят парковочные места на двух участках вдоль улицы, добавила глава ведомства.

В рамках проекта будут также обновлены участки Поморской улицы от Проектируемых проездов № 2176 и 2257 до бокового проезда Алтуфьевского шоссе. Там появятся остановки общественного транспорта и места для парковки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные власти одобрили проекты строительства семи объектов различного назначения. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.