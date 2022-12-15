Психолог Шахов рассказал, как женщине понять, что мужчина ее любит

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О том, что мужчина любит женщину, могут говорить такие признаки, как то, что он строит планы с ее участием, закрывает ее финансовые потребности, обеспечивает ее безопасность. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.

Эксперт отметил, что мужчина никогда не будет скрывать любимую девушку от окружающих. При представлении он будет использовать слова «моя девушка», а не просто называть по имени.

По словам Шахова, рядом с любящим мужчиной женщина всегда будет чувствовать себя в безопасности, ведь он сделает все, чтобы она была счастлива, а для женщин чувство безопасности - одна из составляющих счастья.

Психолог также добавил, что любящий мужчина должен всегда выполнять обещанное и держать слово, передает РИАМО.

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