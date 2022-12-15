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Приметы и советы

Психолог Шахов рассказал, как женщине понять, что мужчина ее любит

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Шахов рассказал, как женщине понять, что мужчина ее любит
Фото: Unsplash

О том, что мужчина любит женщину, могут говорить такие признаки, как то, что он строит планы с ее участием, закрывает ее финансовые потребности, обеспечивает ее безопасность. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.

Эксперт отметил, что мужчина никогда не будет скрывать любимую девушку от окружающих. При представлении он будет использовать слова «моя девушка», а не просто называть по имени.

По словам Шахова, рядом с любящим мужчиной женщина всегда будет чувствовать себя в безопасности, ведь он сделает все, чтобы она была счастлива, а для женщин чувство безопасности - одна из составляющих счастья.

Психолог также добавил, что любящий мужчина должен всегда выполнять обещанное и держать слово, передает РИАМО.

Ранее психолог Александра Миллер объяснила причины женских измен. По словам эксперта, женщина думает об измене лишь в одном случае — когда ее не устраивает в чем-то мужчина. Например, он не перекрывает ее потребности в любви, заботе, внимании или не обеспечивает безопасность, передает ФАН.

Зачастую люди, которые состоят в отношениях, могут флиртовать с противоположным полом от скуки и неудовлетворенности. Об этом рассказала сексолог и психолог Несс Купер.

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