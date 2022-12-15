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Губернатор Алиханов: Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен

Анастасия Колоскова
Общество
Губернатор Алиханов: Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен
Фото: shutterstock

В Калининградскую область начали приезжать жители Германии, которые планируют перезимовать в России из-за высокой стоимости коммунальных услуг на родине. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов.

— Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать, — рассказал он.

По словам главы региона, денег, которые гости потратят на аренду квартиры и оплату ЖКХ в Калининграде за четыре месяца, им хватит лишь на месяц проживания «где-то в Дюссельдорфе».

Алиханов отметил, что ему приходилось общаться с конкретным немцем, который признался, что его соотечественники приезжают в российский город перезимовать.

Глава региона добавил, что эта ситуация позволит заработать тем жителям области, которые сдают жилье в аренду, передает РИА Новости.

До этого сразу несколько западных СМИ сообщили о том, что европейские страны начинают разочаровываться в энергетической политике США, обвиняя Вашингтон в «подогревании» энергетического кризиса. А издание The Economist опубликовало материал, в котором говорится, что в подобных условиях этой зимой европейские государства столкнутся со смертями до 180 тысяч человек из-за холодов. Как Штаты наживаются на проблемах Европы и действительно ли ЕС грозит повышение уровня смертности, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

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