«Может разрушить небольшой городок»: почему Запад боится межконтинентальной ракеты «Ярс»

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Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» — серьезное оружие, которое способно уничтожить небольшой город. Это оружие применяется исключительно на испытаниях и за счет своей мощности несет большую угрозу всему миру в случае использования в боевых действиях. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

По словам специалиста, «Ярс» — ракета, которая способна пролететь несколько тысяч километров и нанести серьезный ущерб вдали от точки запуска.

— «Ярс» — межконтинентальная баллистическая ракета подвижного фронтового комплекса, которая получает целеуказание через интернет. Она может достигать и Великобритании, и США, чего так они опасаются. Данная ракета несет ядерную боеголовку. В последнее время появились сообщения, что ядерную боеголовку можно заменить на обычную, которая будет иметь такой же эффект, как и ядерная, только без радиоактивного заражения. Но это все домыслы. Вообще это средство доставки ядерного оружия, — рассказал Гундаров.

«Ярс» может разрушить небольшой городок с численностью населения до тридцати тысяч человек, предположил собеседник «ВМ». Это ракета, которая бьет именно по площади, она не является высокоточной: для ядерного оружия высокая точность не требуется, уверен военный эксперт.

Как заметил специалист, ракета «Ярс» неоднократно применялась во время испытаний.

— Мы не применили в боевой обстановке ни одной ракеты — только проводили испытания. Когда Министерство обороны заказывает очередную партию ракет, то она рассчитывается следующим образом: определенное количество пойдет на хранение, из этого хранилища ракеты будут брать и ставить на боевое дежурство, а часть ракет с каждой партии предназначена для контрольного отстрела. Такие отстрелы бывают каждый год весной и осенью, когда под руководством верховного главнокомандующего проходят учения стратегических сил, — объяснил Гундаров.

Применение хотя бы одной подобной ракеты в боевых условиях означает планетарную катастрофу и глобальную ракетно-ядерную войну, которая завершится концом цивилизации, предупредил специалист. Поэтому «Ярс» — именно оружие сдерживания, заключил собеседник «ВМ».

Загрузка российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении — сигнал западной стороне. Об этом написал журналист британского издания Daily Mail.

— Цель учений — послать сигнал Западу, — заметил он.