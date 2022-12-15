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«Сигнал Западу»: новость о российской ракете «Ярс» насторожила британцев

Полина Долганова
В мире
«Сигнал Западу»: новость о российской ракете «Ярс» насторожила британцев
Фото: Unsplash

Журналист британского издания Daily Mail обратил внимание на загрузку российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении.

По мнению обозревателя, таким образом Россия пытается послать сигнал западной стороне.

— Цель учений — послать сигнал Западу, — написал автор материала.

Он также напомнил, что территория Великобритании находится в пределах досягаемости баллистической ракеты.

Недавно стало известно, что Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». До 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести тренировку и процедуру показа МБР РС-28 американской инспекционной группе.

Какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада — выяснила «Вечерняя Москва». По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск РФ.

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