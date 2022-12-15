Синоптик Тишковец предупредил о сильном снегопаде в Москве 15 декабря

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вечером 15 декабря в столице усилится снегопад, который продлится до утра пятницы, 16 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— А тем временем зона снегопадов надвигается с юго-запада и находится на удалении 100–150 километров от Москвы. После 18–19 часов снегопады накроют столицу и продолжатся до 8–9 часов утра пятницы, после чего погода улучшится. Осадки умеренной интенсивности — 4–5 миллиметров, — отметил он.

Таким образом, отметил метеоролог, высота снежного покрова достигнет январских показателей — 21–22 сантиметра. Тишковец в Telegram-канале рекомендовал горожанам планировать свои действия с учетом ожидаемых метеоусловий.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в столице достигла 18–19 сантиметров утром 15 декабря. По его словам, в Московской области высота сугробов достигла от 16 до 31 сантиметра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в выходные. Согласно прогнозу, снегопад в городе продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы.