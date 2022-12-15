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Путин: Рубль стал одной из самых сильных валют мира

Араз Салехов
Экономика
Путин: Рубль стал одной из самых сильных валют мира
Фото: Администрация президента РФ

Рубль является одной из самых сильных валют мира в текущем году. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

— Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют, — отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что в первую очередь этому поспособствовала ответственная финансовая политика, сообщает сайт Кремля.

До этого российский лидер заявил о снижении уровня бедности в России до 10,5 процента. По его словам, власти России поставили перед собой две основные задачи: добиться снижения уровня бедности и неравенства, а также продолжить политику развития.

Также Путин анонсировал новые решения в экономике с учетом тектонических изменений в мире. Лидер страны заявил о необходимости обозначить ряд важнейших задач государственной политики на 2023 год.

Помимо этого, глава РФ отметил, что против России развернули беспрецедентную агрессию. Это было сделано для того, чтобы смять российскую экономику.

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