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Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества

Лейла Алиева
В мире
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
Фото: bundeskanzleramt.at

Россия и ее спортсмены должны быть полностью изолированы от мирового сообщества и международных соревнований. Такие требования выдвинул президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

В свою очередь Бах напомнил украинскому лидеру об Олимпийской хартии, которая объединяет миссию МОК и Олимпийских игр. Также глава МОК добавил, что санкции против России и Белоруссии были еще раз подтверждены на заседании исполнительного комитета организации 9 декабря.

По данным пресс-службы МОК, Зеленский попросил помощи в ремонте спортивных объектов страны, передает ТАСС.

Недавно Томас Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран — даже тех, которые находятся в состоянии конфликта. По его словам, олимпийское движение должно быть объединяющей, а не разделяющей силой. В тот же день Бах призвал оценить необходимость продления санкций против спортсменов из России.

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