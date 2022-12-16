Сенатор Круглый рассказал о причинах роста заболеваемости гриппом в России

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Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России может быть связан с отказом жителей страны от защитных и ограничительных мер, которые, в частности, соблюдались для противодействия заражению коронавирусом. Об этом журналистам рассказал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Разницу между показателями этого и прошлого года парламентарий связал с мерами, применявшимися для борьбы с COVID-19. Тогда люди берегли себя, а сейчас перестали, уверен Круглый.

— А сейчас, хоть и ковид не совсем отступил, все-таки уже маски носят только единицы, многие люди с температурой, катаральными явлениями [насморк, продуктивный кашель] идут на работу, едут в транспорте, — заметил сенатор.

В нынешнем году прививочная кампания против гриппа прошла, однако вакцинировалось «существенно меньше людей», по этой причине случился эпидемический подъем, заявил специалист.

Он также отметил важность тестирования пациентов на коронавирус и грипп для установления точного диагноза, поскольку клинические симптомы очень близки. Круглый считает, что ношение масок является эффективным и для противодействия гриппу, пишет ТАСС.

Накануне Роспотребнадзор из-за усложнившейся ситуации с гриппом и ОРВИ в столице порекомендовал медработникам носить маски.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист Елена Мескина раскрыла главные ошибки при лечении вируса, которые могут стать причиной серьезных осложнений.