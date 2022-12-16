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Новогодний выпуск «Большой викторины» стартовал в «Активном гражданине»

Лейла Алиева
Город
Новогодний выпуск «Большой викторины» стартовал в «Активном гражданине»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» заработал специальный праздничный выпуск «Большой викторины», где собрано восемь вопросов о столичных традициях на Новый год. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В одном из вопросов пользователям необходимо указать оригинальный формат поздравлений, который был популярен в Москве в конце 1950-х годов. При этом подсказка имеется в самом вопросе — воспользоваться услугой можно было только в ГУМе.

Также в рамках викторины москвичи должны угадать, на какой улице был расположен ресторан «Эрмитаж», где впервые в России начали готовить салат оливье. Еще один вопрос посвящен правилам сдачи елки на утилизацию, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Последний месяц года ассоциируется у людей с покупкой подарков, составлением праздничного меню и выбором главного новогоднего символа — елки. О ее видах, о том, где купить и когда это лучше сделать, — в материале «Вечерней Москвы».

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