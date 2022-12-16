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NYT: Коронавирусом можно заразиться от мертвого человека

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
NYT: Коронавирусом можно заразиться от мертвого человека
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Коронавирусная инфекция может сохраняться в телах инфицированных даже после их смерти и распространяться далее. Об этом сообщил исследователь из японского университета Тиба Хисако Сайто.

По его словам, инфицироваться коронавирусом от тела можно в течение 17 дней после смерти. Наибольший риск заражения у тех, кто работает с трупами: патологоанатомы, судмедэксперты и медработники.

Помимо этого, японский исследователь отметил, что в некоторых странах частой проблемой является тот факт, что тела умерших от коронавируса оставляют без присмотра или возвращают домой, сообщает сайт The New York Times.

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил об опасности новой волны коронавируса в России весной 2023 года. По его словам, предстоящей весной в России ожидается рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции, заболеваемость может составить 50–60 процентов от рекордного сезона начала 2022 года.

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