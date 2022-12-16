NYT: Коронавирусом можно заразиться от мертвого человека

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Коронавирусная инфекция может сохраняться в телах инфицированных даже после их смерти и распространяться далее. Об этом сообщил исследователь из японского университета Тиба Хисако Сайто.

По его словам, инфицироваться коронавирусом от тела можно в течение 17 дней после смерти. Наибольший риск заражения у тех, кто работает с трупами: патологоанатомы, судмедэксперты и медработники.

Помимо этого, японский исследователь отметил, что в некоторых странах частой проблемой является тот факт, что тела умерших от коронавируса оставляют без присмотра или возвращают домой, сообщает сайт The New York Times.

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