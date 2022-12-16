Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Apple планирует отказаться от российской штаб-квартиры

Лейла Алиева
В мире
СМИ: Apple планирует отказаться от российской штаб-квартиры
Фото: depositphotos

Компания Apple откажется от штаб-квартир в Москве. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источник.

В связи с уходом иностранных компаний доля свободных помещений в дорогих бизнес-центрах увеличилась с 3,9 до 23,9 процента.

По словам источников на рынке коммерческой недвижимости, Apple планируется отказаться от аренды офиса в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды помещения будет действовать до января 2025 года, передает РБК.

Недавно на фоне введенных в Китае противоэпидемических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, производство последнего поколения смартфонов Apple оказалось затруднено. В пресс-службе Apple отметили, что приоритетом компании являются здоровье и безопасность сотрудников.

В начале сентября министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. По его словам, граждане страны смогут приобрести новинку от Apple.

Москва Apple
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте