СМИ: Apple планирует отказаться от российской штаб-квартиры

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Компания Apple откажется от штаб-квартир в Москве. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источник.

В связи с уходом иностранных компаний доля свободных помещений в дорогих бизнес-центрах увеличилась с 3,9 до 23,9 процента.

По словам источников на рынке коммерческой недвижимости, Apple планируется отказаться от аренды офиса в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды помещения будет действовать до января 2025 года, передает РБК.

Недавно на фоне введенных в Китае противоэпидемических мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, производство последнего поколения смартфонов Apple оказалось затруднено. В пресс-службе Apple отметили, что приоритетом компании являются здоровье и безопасность сотрудников.

В начале сентября министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту. По его словам, граждане страны смогут приобрести новинку от Apple.