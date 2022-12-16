EUobserver: ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями и химией

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Европейский союз ослабит санкции в отношении ряда российских предпринимателей, чьи компании связаны с удобрениями и химией. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

— В соответствии с соглашением, достигнутым в четверг, отдельные страны ЕС смогут размораживать деньги (указанных предпринимателей — прим. «ВМ»), если это строго необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку, — говорится в сообщении.

Так, в списке оказались Андрей Мельниченко и его супруга Александр, Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, Дмитрий Мазепин и Вадим Мошкович.

До этого страны Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. По информации собеседников агентства, компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе. Официальная позиция по этому вопросу будет подтверждена в пятницу, 16 декабря.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что западные страны рассчитывали, что под санкционным давлением российская экономика разрушится, однако их ожидания не оправдались. По его мнению, благодаря сплоченной работе Банка России, правительства и субъектов Федерации ситуация была стабилизирована, несмотря на массовые санкции.