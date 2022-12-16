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«Февральские сугробы»: синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на выходных

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
«Февральские сугробы»: синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на выходных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В эти выходные в Москве выпадет около трети осадков от месячной нормы. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В выходные Центральную Россию ожидает снежное светопреставление и гигантские февральские сугробы! В результате за предстоящие выходные на Москву обрушится 15-20 миллиметров осадков или около 1/3 от месячной нормы, — поделился он.

При этом сугробы в столице в субботу вырастут с 22 до 26 сантиметров, а в воскресенье они достигнут показателя в 30 сантиметров, добавил специалист.

Такое погодное явление, уточнил Тишковец, связано с приходом в регион средиземноморского циклона. Также метеоролог в своем Telegram-канале предупредил о надвигающейся метели.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что высота снежного покрова 16 декабря достигла январских показателей. По его словам, она достигла показателя в 22 сантиметра.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за две недели в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. По его прогнозам, снегопады продолжатся до 9 утра пятницы, 16 декабря, а после рассвета погода «возьмет курс на улучшение». При этом видимость до рассвета ухудшится до четырех километров.

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