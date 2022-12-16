«Даст родителям жару, когда родится»: Орлова рассказала о характере будущей дочери

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Телеведущая Ольга Орлова в феврале во второй раз станет мамой. По ее словам, характер у девочки будет, скорее всего, неспокойным.

— Малышка та еще тусовщица! Она нон-стоп танцует внутри, особенно ночью. Очень активная. Думаю, даст родителям жару, когда родится, — приводит ее слова StarHit.

В конце сентября телеведущая и певица Ольга Орлова выложила видео, на котором виден ее округлившийся живот. Тогда многие поклонники сочли, что таким образом она намекнула на свою беременность.

Также стало известно, что актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в сериале «Воронины», ждет ребенка. Из-за своего интересного положения девушке пришлось отказаться от ролей в кино, однако оставлять карьеру актрисы Ильюхина не планирует.