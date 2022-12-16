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Приметы и советы

Повар Ким дала советы по хранению продуктов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Повар Ким дала советы по хранению продуктов
Фото: Unsplash

У каждого продукта есть свои секреты хранения, о них рассказала повар Евгения Ким.

Так, картофель может храниться несколько месяцев в двойном холщовом мешке, но температура при этом должна быть около пяти градусов тепла. А сохранить картофель на несколько недель помогут яблоки и мята: они не дадут ему прорасти.

Для хранения круп стоит приобрести плотно закрывающиеся контейнеры.

Кусок сыра в холодильнике может быстро засохнуть. Чтобы этого избежать, стоит класть сыр на полку дверцы холодильника — там более подходящая для него температура. Хранить продукт нужно в пищевой бумаге, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что разработчики Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета создали пищевую SMART-упаковку, которая позволяет отслеживать качество рыбных и мясных продуктов в режиме реального времени, передает ФАН.

Некоторые люди предпочитают заранее покупать икру к праздникам, не дожидаясь сезонного подорожания. Можно ли долго хранить этот продукт, рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова.

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